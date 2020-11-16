Черчесов не захотел обсуждать судейство в матче с Турцией
Наставник сборной России Станислав Черчесов отказался высказать своё мнение относительно решений судейской бригады в игре 5-го тура Лиги Наций против Турции.
"Не хотел бы обсуждать судейство. Понятно, что решения судьи - часть игры, но я бы не хотел говорить на эту тему", - сказал Черчесов.
Напомним, что Россия проиграла Турции со счётом 2:3. Победный гол был забит с пенальти, который, по мнению некоторых экспертов, назначен ошибочно. Кроме того, россияне полтора тайма играли вдесятером после удаления Андрея Семёнова.
Главным арбитром встречи был поляк Шимон Марчиняк.
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