Черчесов не захотел обсуждать судейство в матче с Турцией

Теги станислав черчесовтурцияроссия

Черчесов не захотел обсуждать судейство в матче с Турцией

Наставник сборной России Станислав Черчесов отказался высказать своё мнение относительно решений судейской бригады в игре 5-го тура Лиги Наций против Турции.

"Не хотел бы обсуждать судейство. Понятно, что решения судьи - часть игры, но я бы не хотел говорить на эту тему", - сказал Черчесов.

Напомним, что Россия проиграла Турции со счётом 2:3. Победный гол был забит с пенальти, который, по мнению некоторых экспертов, назначен ошибочно. Кроме того, россияне полтора тайма играли вдесятером после удаления Андрея Семёнова.

Главным арбитром встречи был поляк Шимон Марчиняк.

Не пропустите: Тренер сборной Турции высказался о победе над Россией. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ готов предложить Серхио Рамосу контракт на сумму более 50 миллионов евро

ПСЖ готов предложить Серхио Рамосу контракт на сумму более 50 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов