Черчесов: "Не жалуемся, хотя из обоймы и выпали два игрока стартового состава"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о кадровых проблемах своей команды в преддверии товарищеского матча с бразильцами.

"Наигрываем разные варианты. Не жалуемся и не плачем, хоть из обоймы выпали два игрока стартового состава. Мы сделали соответствующие выводы. Завтра еще и Камболов не сможет играть. Если бы не это, возможно, "рубиновская" связка сыграла бы, все три игрока. Будем исходить из тех, кто есть в обойме. Нас часто судьба проверяет на прочность", - цитирует 54-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Черчесов высказался об отсутствии Неймара в сборной Бразилии. | soccernews.ru