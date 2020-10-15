Черчесов недоволен результатами сборной России в октябрьских матчах Лиги Наций

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Черчесов недоволен результатами сборной России в октябрьских матчах Лиги Наций

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал оценку выступлению своей команды в 3-м и 4-м турах Лиги Наций.

Напомним, что россияне дважды сыграли вничью - против Турции (1:1) и Венгрии (0:0). При этом оба матча прошли в Москве.

"Я поблагодарил игроков за этот сбор. Очки мы недобрали, естественно. Мы настраивались на две победы. К сожалению, нам это не удалось", - сказал Черчесов.

Помимо двух ничьих российская сборная потерпела поражение от Швеции (1:2) в товарищеской встрече.

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