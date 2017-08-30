Черчесов: "Нет желания кому-то звонить и просить принять гражданство, чтобы сыграть за сборную России"

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Черчесов: "Нет желания кому-то звонить и просить принять гражданство, чтобы сыграть за сборную России"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что ему не нужны новые натурализованные легионеры в национальной команде.

"Мы смотрим, кто чисто юридически может играть в нашей сборной и соответствует уровню. У нас нет желания кому-то звонить и просить принять гражданство, чтобы сыграть за сборную России. Пока я здесь, этого не будет", – приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что в последние годы российские паспорта получили бразильцы Гильерме и Марио Фернандес, а также немец Роман Нойштедтер.

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