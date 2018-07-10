Черчесов: "Неудачное выступление Смолова на Чемпионате Мира - не его вина"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре форварда своей команды Федора Смолова на Чемпионате Мира.

"Смолов - очень талантливый футболист, большой игрок, он два года у нас играл. Но по той или иной причине сейчас у него не сложилось, но он все равно играл на команду, те минуты, что он получал - он максимально старался, и гол забил с пенальти Испании, важный гол. Мы с ним часто разговаривали, и он прекрасно понимал ту ситуацию, в которую попал.

Время пройдет - мы встретимся, опять пообщаемся и будем делать следующие шаги. В конце концов это его первый Чемпионат Мира, и возможно он психологически не очень грамотно подошел. Это не его вина. Беру вину на себя, потому что тренер должен всегда помогать игрокам. Видимо в этот раз мне не удалось с ним найти взаимопонимание", - цитирует 54-летнего специалиста Russia Today.

Напомним, Филимонов высказался об игре сборной России на ЧМ. | soccernews.ru