Черчесов: "Никаких накачек и взбучек Головина не было, он сам понимает, что надо взрослеть"

Теги станислав черчесовроссияалександр головинфёдор чаловказахстан

Черчесов: "Никаких накачек и взбучек Головина не было, он сам понимает, что надо взрослеть"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что думает о предстоящем матче 2-го отборочного тура Евро 2020 с Казахстаном. Также тренер высказался о ситуации с Головиным. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, в матче с Бельгией футболист был удален на 90-й минуте.

"Кем заменим Головина, не скажем. Никаких накачек и взбучек не было, он сам понимает, что надо взрослеть. У него нестандартная роль, но будем исходить из того, что есть.

Дебют Чалова и Ахметова? Чалова необъективно оценивать за эти минуты. А Ахметов знал, что будет играть. Он был у меня перед выездом, мы проговаривали нюансы. Молодых надо аккуратно подводить, чтобы был позитив. У того же Миранчука не все получилось", - сказал Черчесов.

Матч Казахстан - Россия состоится 24 марта. Начало - в 17:00 (мск).

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