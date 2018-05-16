Черчесов: "Никаких разногласий с Глушаковым у меня нет"

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Черчесов: "Никаких разногласий с Глушаковым у меня нет"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своих отношениях с полузащитником своей команды Денисом Глушаковым, который не попал в расширенный состав для участия в предстоящем Чемпионате Мира.

"Он меня понял, и никаких разногласий у нас с Денисом нет. Теперь его задача - с одной стороны, чуть-чуть сбросить психологический груз, а с другой - выполнять программу, которую мы ему дали. Он знает, что при первой необходимости мы - на прямой связи. Планы розданы каждому, и доктор с футболистами все время - на связи", - цитирует 54-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Черчесов рассказал, как его команда будет противостоять Салаху. | soccernews.ru

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