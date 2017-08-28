Черчесов: "Никогда не говорил, что в России нет футболистов"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о кадровой составляющей своей команды.

"Говорят, что нет футболистов в России? Я такого никогда не говорил. Мы должны дорожить тем, что есть, и уважать тех, кто есть. Не мечтать надо, а увидеть потенциал у ребят и помочь им раскрыться. Плакаться не в наших планах", - цитирует 53-летнего специалиста чемпионат.com.

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