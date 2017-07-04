Черчесов: "Нужно время, чтобы прийти в себя"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выступление команды на домашнем Кубке Конфедераций. По словам специалиста, его команда потратила много времени, чтобы прийти в себя от пропущенного гола в матче с Португалией (0:1).
"С португальцами мы пропустили на самом старте игры, как и мексиканцы. Мексика на какое-то время растворилась на поле, и то же самое отчасти получилось с нами. Другое дело, что Германия тут же забила еще, мы же сделать это Португалии не позволили. Хотя ситуация непростая: ты выходишь на поле с определенной установкой, планом на игру – и вдруг пропускаешь удар и оказываешься в нокдауне в самом начале.
Нужно время, чтобы прийти в себя. Потребовалось оно и нам, хотя удар нужно держать. Это, кстати, тоже маленький плюс Кубка Конфедераций – мы получили наглядный урок на будущее. Нельзя приходить в себя слишком долго! Поэтому первый тайм и получился скомканным. Сами собой мы стали уже после перерыва", - сказал он.
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|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
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|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1