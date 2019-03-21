Черчесов - о матче с Бельгией: "Мы настроены оптимистично"

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Черчесов - о матче с Бельгией: "Мы настроены оптимистично"

Наставник сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2020 против Бельгии.

"Я доволен готовностью своей команды. Мы стартуем в этом турнире, первая игра на выезде, с командой, которая первая в рейтинге в мире. Всё это наш тренерский штаб понимает. Мы знаем, что мы хотим, как мы хотим. В любой игре невозможно добиться результата, не проявляя своих качеств, поэтому у нас есть идеи, которые мы хотим воплотить в жизнь. Игра покажет. Травмы бельгийцев? У нас есть задачи, и мы их будем решать вне зависимости, играет тот или иной игрок или нет. Определённые проблемы это и для нас может создать, так как может выйти игрок, которого мы не так хорошо знаем, и может преподнести сюрприз. 

Секреты раскрывать не буду, потому что соперники тоже смотрят наши пресс-конференции. Зачем им знать те детали, которые мы бы не хотели им открывать. Есть команда, с которой надо играть, есть идеи, которые надо воплотить. Насколько нам это удастся, покажет время. Во всяком случае мы оптимистично настроены", - цитирует Черчесова официальный сайт РФС.

Напомним, что матч Бельгия - Россия состоится сегодня в Брюсселе. Начало игры - в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: Бельгия - Россия: анонс и прогноз первого матча нашей сборной в квалификации к Евро-2020. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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петушалду
петушалду

Ага, оптимистично, это минимум трёшку в ворота от красных дьяволов!

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