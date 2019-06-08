Черчесов - о матче с Сан-Марино: "Многое, естественно, не удалось"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победный матч свой команды с Сан-Марино (9:0).

Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды.

"Глядя на табло, понимаем, что на сто процентов имеем три очка. А голы, возможно, повлияют на конечный результат в турнирной таблице. Мы не ставили задачу побить рекорд. Ставили задачу играть правильно. Мы играли правильно и достаточно качественно. Многое, естественно, не удалось. Но я видел многое из того, что мы наигрывали. Это не может не радовать", - сказал Черчесов.

11 июня сборная России сыграет с Кипром в рамках 4 тура группового этапа Евро-2020. Начало - в 21:45 (мск).

Команда набрала 6 очков и заняла второе место в группе I, уступая Бельгии по дополнительным показателям.

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