Черчесов - о матче с Сан-Марино: "Многое, естественно, не удалось"

1 Теги станислав черчесовроссиясан-марино

Черчесов - о матче с Сан-Марино: "Многое, естественно, не удалось"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер" прокомментировал победный матч свой команды с Сан-Марино (9:0).

Эта победа стала самой крупной в истории национальной команды. 

"Глядя на табло, понимаем, что на сто процентов имеем три очка. А голы, возможно, повлияют на конечный результат в турнирной таблице. Мы не ставили задачу побить рекорд. Ставили задачу играть правильно. Мы играли правильно и достаточно качественно. Многое, естественно, не удалось. Но я видел многое из того, что мы наигрывали. Это не может не радовать", - сказал Черчесов.

11 июня сборная России сыграет с Кипром в рамках 4 тура группового этапа Евро-2020. Начало - в 21:45 (мск).

Команда набрала 6 очков и заняла второе место в группе I, уступая Бельгии по дополнительным показателям.

Не пропустите: Болельщица во время матча сборной России позвала Дзюбу пить кофе | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Не не удалось,а не получилось.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Во время матча сборной Испании в дом Мораты проникли вооруженные воры

Во время матча сборной Испании в дом Мораты проникли вооруженные воры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов