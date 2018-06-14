Черчесов о матче с Саудовской Аравией: "Предстоит серьезное испытание, но мы к нему готовы"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от сегодняшнего матча своей команды против Саудовской Аравии.

"Команда у Садовской Аравии изменилась, потому что у них появился новый тренер - тот самый, который был у нас на Кубке Конфедераций с чилийцами. Сейчас Саудовская Аравия играет по системе, похожей на ту, что была у Чили. Понятно, что уровень игроков у них не такой, как у чилийцев, но ребята - быстрые, техничные. Понятно, что в тактическом отношении есть нюансы, которые надо учитывать. А так, команда достаточно крепкая. Мы их видели в матчах с Италией, Перу. На Чемпионат Мира команды просто так не приезжают, чтобы лапками вверх выходить на поле. Поэтому нам предстоит серьезное испытание, и мы к этому готовы", - цитирует наставника российской сборной Чемпионат.

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