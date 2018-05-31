Черчесов о поражении сборной: "Москва не сразу строилась"

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Черчесов о поражении сборной: "Москва не сразу строилась"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру команды в товарищеском матче со сборной Австрии (0:1).

"Москва не сразу строилась. Что интересно: работаем мы всегда вместе, но те игроки, которые выходят с первых минут, прессингуют лучше, потому что концентрированно слушают все его детали на установке. А игроки, выходящие на замену, не до конца это впитывают. Потому что во втором тайме это получалось у нас хуже.  

В целом футболисты, которые появились после перерыва, добавили игре динамики. Качественно вышли и Дзагоев, и братья Миранчуки, и Дзюба, и Черышев, и Смольников – да все. Их настрой был отличным. Но если говорить именно о прессинге, они делали это чуть-чуть не так, как надо", – сказал Черчесов.

Не пропустите видеообзор матча Австрия - Россия. | http://soccernews.ru

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