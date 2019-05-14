Черчесов - о включении Комличенко в расширенный состав сборной России: "У нас иногда форварды за сезон на тренировках по 27 голов не забивают"

1 Теги станислав черчесовроссиямлада болеславниколай комличенко

Черчесов - о включении Комличенко в расширенный состав сборной России: "У нас иногда форварды за сезон на тренировках по 27 голов не забивают"

Наставник сборной России Станислав Черчесов объяснил своё решение включить нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко в расширенный состав национальной команды.

"Голы - это хорошо, но нам нужна и игра. Мы знаем свой уровень и что для этого уровня надо. Видим сдвиги в его игре, поэтому пока расширенный состав. Я с ним пока не общался, никто из помощников пока тоже. Только смотрели его. В том числе и мои друзья из Чехии. У нас иногда на тренировках за сезон форварды по 27 голов не забивают. Комличенко обратил на себя наше внимание, дальше будем смотреть. Может, подтолкнём его на какие-то подвиги", - сказал Черчесов.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии, забив 27 голов в 29 матчах.

Для воспитанника "Краснодара" это дебютный вызов в национальную сборную.

Не пропустите: Комличенко прокомментировал попадание в расширенный состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром. | http://soccernews.ru
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У нас даже манекен обыграть не могут.

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