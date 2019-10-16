Черчесов - об игроках сборной России: "Миллионеры, не миллионеры. Они нормальные ребята, которые любят свою страну"

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался об игроках национальной команды.

"Они нормальные ребята, которые любят свою страну. Миллионеры, не миллионеры - это уходит на второй план, когда знаем, за что... Тем более, есть же так называемый естественный отбор, который никто не отменял. Вот вы сказали, что ребята не убирают ноги, бьются, играют... Таких и подбираем, чтобы вы так и говорили", - сказал Черчесов в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на канале "Россия".

Российская сборная досрочно завоевала путёвку на Евро-2020, выиграв 7 из 8 матчей в квалификации турнира.

Черчесов возглавляет команду с 2016 года. Под его руководством россияне дошли до 1/4 финала ЧМ-2018, а годом ранее не смогли выйти из группы на Кубке Конфедераций.

Не пропустите: Черчесов высказался о возможном возвращении Кокорина и Мамаева в сборную России. | http://soccernews.ru