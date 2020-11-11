Черчесов - об отсутствии Дзюбы в сборной: "Капитанская повязка? Решим"

Теги станислав черчесовроссияартём дзюбаантон шунин

Черчесов - об отсутствии Дзюбы в сборной: "Капитанская повязка? Решим"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто наденет капитанскую повязку в национальной команде.

"Капитанская повязка? Решим. Вратарь основной? У нас все вратари в хорошем состоянии, два вратаря, которые играют в Лиге чемпионов. Будем определять", - цитирует Черчесова "Чемпионата".

Напомним, матчи пропустят вратарь Антон Шунин из-за ОРВИ и форвард Артем Дзюба.

Сборной России предстоит встретится в товарищеском матче с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Не пропустите: Чалов вызван в сборную России. У трех футболистов сомнительные тесты на коронавирус | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Неймар и ПСЖ близки к продлению контракта до 2025 года

Неймар и ПСЖ близки к продлению контракта до 2025 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов