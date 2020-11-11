Черчесов - об отсутствии Дзюбы в сборной: "Капитанская повязка? Решим"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, кто наденет капитанскую повязку в национальной команде.



"Капитанская повязка? Решим. Вратарь основной? У нас все вратари в хорошем состоянии, два вратаря, которые играют в Лиге чемпионов. Будем определять", - цитирует Черчесова "Чемпионата".



Напомним, матчи пропустят вратарь Антон Шунин из-за ОРВИ и форвард Артем Дзюба.



Сборной России предстоит встретится в товарищеском матче с Молдавией (12 ноября), а также сыграть в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

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