Черчесов обновил антирекорд сборной России
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Наставник сборной России Станислав Черчесов потерпел 20-е поражение с национальной командой.
Напомним, что в понедельник вечером россияне были разгромлены Данией со счётом 1:4 в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.
20 проигранных матчей на посту главного тренера российской сборной - это абсолютный антирекорд.
До Черчесова худший результат был у Гуса Хиддинка - 10 поражений.
Голландец возглавлял сборную с 2006 по 2010 год, а российский специалист работает с командой с августа 2016-го.
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