Черчесов обновил антирекорд сборной России

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Наставник сборной России Станислав Черчесов потерпел 20-е поражение с национальной командой.

Напомним, что в понедельник вечером россияне были разгромлены Данией со счётом 1:4 в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

20 проигранных матчей на посту главного тренера российской сборной - это абсолютный антирекорд.

До Черчесова худший результат был у Гуса Хиддинка - 10 поражений.

Голландец возглавлял сборную с 2006 по 2010 год, а российский специалист работает с командой с августа 2016-го.

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