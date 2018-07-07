Черчесов обратился к болельщикам сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Хорватии обратился к болельщикам национальной команды.

"Болейте, пожалуйста, за нас. Это нас окрыляет. Мы это чувствуем. Даже когда сложно, всё равно нас ноги несут" - сказал Черчесов.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится сегодня в 21:00 по московскому времени.

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