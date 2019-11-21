Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с окончанием квалификации Евро-2020
Наставник сборной России Станислав Черчесов опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам национальной команды.
"Наша команда завершила отборочный цикл Чемпионата Европы-2020. Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную. Огромное вам спасибо. До встречи на ЕВРО!" - написал тренер.
Напомним, что в квалификации Евро-2020 россияне одержали 8 побед в 10 матчах, проиграв при этом оба поединка с Бельгией.
В групповом этапе континентального первенства сборная России снова встретится с бельгийцами, а также с Данией и Финляндией/Уэльсом.
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