Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с окончанием квалификации Евро-2020

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Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с окончанием квалификации Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов опубликовал в инстаграме обращение к болельщикам национальной команды.

"Наша команда завершила отборочный цикл Чемпионата Европы-2020. Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную. Огромное вам спасибо. До встречи на ЕВРО!" - написал тренер.

Напомним, что в квалификации Евро-2020 россияне одержали 8 побед в 10 матчах, проиграв при этом оба поединка с Бельгией.

В групповом этапе континентального первенства сборная России снова встретится с бельгийцами, а также с Данией и Финляндией/Уэльсом.

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