Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с переносом Евро-2020
Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение УЕФА перенести Чемпионат Европы с 2020 на 2021 год.
"Дорогие болельщики. УЕФА принял решение, что Чемпионат Европы будет в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас целый год болели. Мы все оказались в этой ситуации. Понятно, что здоровье болельщика важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг другу повнимательнее, берегите себя и близких. Мои пожелания: набраться терпения и удачи", - сказал Черчесов.
#ЕВРО2020 перенесли. Станислав Саламович обратился к болельщикам. Очень важные слова. #НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/Hb5zVS99G0— Сборная России (@TeamRussia) March 17, 2020
Напомним, что на групповом этапе континентального первенства сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.
Турнир пришлось перенести из-за пандемии коронавируса, охватившей страны Европы. Из-за распространения болезни приостановлены все крупные клубные соревнования.
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|Локомотив Москва
|22
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|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
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|15
|Крылья Советов
|22
|22
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|Ахмат
|22
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