Черчесов обратился к болельщикам сборной России в связи с переносом Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение УЕФА перенести Чемпионат Европы с 2020 на 2021 год.

"Дорогие болельщики. УЕФА принял решение, что Чемпионат Европы будет в следующем году. Прекрасно знаем, что вы за нас целый год болели. Мы все оказались в этой ситуации. Понятно, что здоровье болельщика важнее, чем тот турнир, к которому мы все стремились. Просим вас относиться друг другу повнимательнее, берегите себя и близких. Мои пожелания: набраться терпения и удачи", - сказал Черчесов.

Напомним, что на групповом этапе континентального первенства сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

Турнир пришлось перенести из-за пандемии коронавируса, охватившей страны Европы. Из-за распространения болезни приостановлены все крупные клубные соревнования.

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