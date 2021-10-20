Черчесов объяснил необходимость лимита на легионеров в РПЛ
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нельзя отказываться от лимита на легионеров в чемпионате страны.
"Ещё работая в "Динамо", говорил и сейчас остаюсь при этом мнении: оптимальная формула - "10 иностранцев + 15 россиян" в заявке на сезон. Начать так, а дальше посмотреть на пропорцию. Какой-то вариант лимита всё-таки нужен - свой рынок надо поддерживать", - сказал Черчесов.
С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
В этом году возникли активные дискуссии по поводу полной отмены лимита, однако со временем они сошли на нет.
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