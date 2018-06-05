Черчесов объяснил непопадание Рауша и Нойштедтера в заявку сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил непопадание Константина Рауша и Романа Нойштедтера в итоговую заявку национальной команды на Чемпионат Мира 2018 года.

"У Рауша пару дней подряд были проблемы со спиной, поэтому не могли рисковать и заявлять его на Чемпионат Мира. Это такое повреждение, которое может в любой момент всплыть. Что касается Нойштедтера, если бы он радовался, что его нет в заявке, это был бы крик души, а так мы с ним нормально поговорили. У нас никогда не было недоговорённостей, задача футболиста выслушать и принять решение, нюансов по нему много, он их знает" - сказал Черчесов.

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