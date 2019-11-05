Черчесов объяснил невызов Ахметова и Соболева в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Теги станислав черчесовроссияцска москвакрылья советовильзат ахметовалександр соболев

Черчесов объяснил невызов Ахметова и Соболева в сборную России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Наставник сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о непопадании в заявку национальной команды на ноябрьские матчи квалификации Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова и нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева.

"Александр Соболев после прошлого вызова проявил себя в чемпионате не до конца. Поэтому я принял решение вызвать двух форвардов, а не трёх. Кроме того, не взяли Ильзата Ахметова. Почему? Он не проявил себя на том сборе, в чемпионате сейчас тоже выступает, проявляя себя не до конца", - сказал Черчесов.

Напомним, что 16 ноября россияне дома сыграют с Бельгией, а через три дня в гостях сразятся с Сан-Марино.

В текущем сезоне 21-летний Ахметов сыграл за ЦСКА 20 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 ассист. 

22-летний Соболев провёл 16 игр в составе "Крыльев Советов", отличился 10 голами и 3 результативными передачами.

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