Черчесов объяснил обратную замену Мостового спустя 20 минут в матче Словакия - Россия

Фото: инстаграм Станислава Черчесова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свое решение об обратной замене полузащитника Андрея Мостового спустя 20 минут после выхода на замену в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Словакии (1:2).

"Нам надо было выпустить второго нападающего и сыграть 4-3-1-2 с ромбом в середине. Посчитали, что в эту систему Мостовой не вписывается, поэтому мы его обратно поменяли. Мы смотрим игру и принимаем те решения, которые видим", – сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ".

Стоит отметить, что с 23-летним Мостовым подобное произошло уже во второй раз. В октябре 2020 года Черчесов выпустил Мостового на замену на 70-й минуте матча с Турцией, а затем заменил спустя 20 минут.

Не пропустите: Мостовой высказался о победе сборной России над Мальтой. | http://soccernews.ru