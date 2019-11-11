Черчесов объяснил отсутствие Головина в обшей тренировочной группе сборной России

Теги россиямонакоалександр головинстанислав черчесов

Черчесов объяснил отсутствие Головина в обшей тренировочной группе сборной России

Сегодня сборная России начала подготовку к матчам квалификации Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

Полузащитник "Монако" Александр Головин в общей группе в первый день сборов не тренировался, а занимался в тренажёрном зале.

Наставник национальной команды Станислав Черчесов объяснил, почему хавбек работал индивидуально.

"Обычное явление. У кого-то что-то на второй день после игры вылезает, поэтому мы подходим ко всем индивидуально. Остальные были готовы провести тренировку, а Головин и Оздоев - нет. Посмотрим, как будут обстоять дела завтра", - сказал Черчесов.

Напомним, что поединки с участием российской сборной пройдут 16 и 19 ноября. При этом команда уже гарантировала себе путёвку в финальную часть континентального первенства.

Не пропустите: Сборная России прилетела в Сочи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ узнали требования Глушакова по иску к бывшей жене

СМИ узнали требования Глушакова по иску к бывшей жене

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов