Черчесов объяснил отсутствие Головина в обшей тренировочной группе сборной России

Сегодня сборная России начала подготовку к матчам квалификации Евро-2020 против Бельгии и Сан-Марино.

Полузащитник "Монако" Александр Головин в общей группе в первый день сборов не тренировался, а занимался в тренажёрном зале.

Наставник национальной команды Станислав Черчесов объяснил, почему хавбек работал индивидуально.

"Обычное явление. У кого-то что-то на второй день после игры вылезает, поэтому мы подходим ко всем индивидуально. Остальные были готовы провести тренировку, а Головин и Оздоев - нет. Посмотрим, как будут обстоять дела завтра", - сказал Черчесов.

Напомним, что поединки с участием российской сборной пройдут 16 и 19 ноября. При этом команда уже гарантировала себе путёвку в финальную часть континентального первенства.

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