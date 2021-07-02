Черчесов объяснил отсутствие Кокорина в составе сборной России

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему в национальную команду не вызывается форвард "Фиорентины" Александр Кокорин.

"Мы за Кокориным не следим, не знаем, где он находится. Из "Сочи" у него было больше шансов попасть в сборную России, чем из "Фиорентины", - сказал Черчесов.

Кокорин перешёл в "Фиорентину" в январе из "Спартака" за 4,5 миллиона евро. С тех пор он принял участие только в 4 матчах, пропустив большинство игр из-за травм.

30-летний нападающий не вызывается в сборную с ноября 2017 года.

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