Черчесов объяснил, почему Чалов не сыграл со сборной Кипра

Теги россиясан-маринокипрстанислав черчесовфёдор чалов

Черчесов объяснил, почему Чалов не сыграл со сборной Кипра

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий Фёдор Чалов не вышел на поле в матче 4-го тура квалификации Евро-2020 против Кипра.

"Чалов сидел на скамейке запасных, причём делал это заслуженно. Потому что мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится. С Казахстаном он выходил на поле, а теперь другая ситуация. Нужно смотреть не на то, кто хорошо сыграл несколько недель назад с "Крыльями Советов", а на состояние 11 и 14 июня. Но мы рады, что Федя с нами, он адаптируется. Мы с ним после матча с Сан-Марино разговаривали полчасика, друг друга поняли. Ещё раз: все данные у нас есть", - сказал Черчесов.

Напомним, что 21-летний Чалов стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша чемпионата России.

Впрочем, в матчах с Сан-Марино и Кипром форвард не провёл на поле ни одной минуты.

Не пропустите: Черчесов прокомментировал победу сборной России над Кипром. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гвардиола готов уйти из "Манчестер Сити", но при одном условии

Гвардиола готов уйти из "Манчестер Сити", но при одном условии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов