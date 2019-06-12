Черчесов объяснил, почему Чалов не сыграл со сборной Кипра

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий Фёдор Чалов не вышел на поле в матче 4-го тура квалификации Евро-2020 против Кипра.

"Чалов сидел на скамейке запасных, причём делал это заслуженно. Потому что мы видим, кто на сборах предпочтительнее смотрится. С Казахстаном он выходил на поле, а теперь другая ситуация. Нужно смотреть не на то, кто хорошо сыграл несколько недель назад с "Крыльями Советов", а на состояние 11 и 14 июня. Но мы рады, что Федя с нами, он адаптируется. Мы с ним после матча с Сан-Марино разговаривали полчасика, друг друга поняли. Ещё раз: все данные у нас есть", - сказал Черчесов.

Напомним, что 21-летний Чалов стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша чемпионата России.

Впрочем, в матчах с Сан-Марино и Кипром форвард не провёл на поле ни одной минуты.

Не пропустите: Черчесов прокомментировал победу сборной России над Кипром. | http://soccernews.ru