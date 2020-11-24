Черчесов объяснил, почему не использует Чалова в сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему он не использует в национальной команде нападающего московского ЦСКА Федора Чалова.

"Давайте мы сделаем так: этому золотому активу, по-моему, пора себя хотя бы позолоченным сделать. Потому что этот золотой актив сейчас у нас играл и вот, я сижу перед вами, а они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу. Понимаете, да, о чем я говорю? Это не говорит о том, что они плохие. Это говорит о том, что они должны внимательно слушать, что мы говорим и уже делать шаги вперед. Потому что этот золотой актив уже должен что-то делать", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне 22-летний Чалов провел за ЦСКА 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. За сборную России он провел три матча, в сумме сыграв 97 минут, и не забил ни одного гола.

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