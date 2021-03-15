Черчесов объяснил, почему не вызвал Смолова в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он принял решение не вызывать нападающего московского "Локомотива" Федора Смолова на мартовские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Рады, что Смолов забил два гола в двух матчах. Но у нас есть Ионов, Жемалетдинов, Головин, которые могут сыграть второго нападающего. Сейчас у нас три игры. А Баринов и Смолов проведут нормальный сбор с "Локомотивом", чтобы поддержать свою форму на высоком уровне и потом дать нам еще пищу для размышлений. Но мы рады, что Федор здоров и забивает", – приводит слова Черчесова "Чемпионат".

Сборная России проведет матчи с Мальтой (24 марта, в гостях), Словенией (27 марта, дома) и Словакией (30 марта, в гостях).

В нынешнем сезоне 31-летний Смолов провел за "Локомотив" 18 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

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