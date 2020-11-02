Черчесов объяснил, почему не вызывает Максименко в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он пока что не вызывает в национальную команду вратаря "Спартака" Александра Максименко.

"Вариант с вызовом в сборную России Максименко мы не рассматривали. "Нет" про Максименко говорю не потому, что он плохой, а потому что на этот сбор - нет", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

22-летний Максименко является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне голкипер провел 14 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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