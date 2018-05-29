Черчесов объяснил, почему он лично не тренирует вратарей

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Черчесов объяснил, почему он лично не тренирует вратарей

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он не хочет заниматься с голкиперами.

"Тренер голкиперов - это работа, на которой нужно что-то объяснять, доводить до совершенства, шлифовать. Нужно терпение. Это отдельная профессия, которой я никогда не занимался.

Если во время карьеры я там случайно что-то ловил, это не значит, что я смогу кого-то научить" - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что футболистом Черчесов играл на позиции вратаря.

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