Черчесов объяснил, почему он не вызвал Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он принял решение не вызывать нападающего "Зенита" Артема Дзюбу в национальную команду на ноябрьские матчи.

"Мы вчера сказали, что ситуации в жизни бывают всякие. Мы постарались максимально и команду от этой ситуации отодвинуть. И Артему нужно время, чтобы как-то прийти в себя и побыть в семье. Поэтому мы и решили, что на этом сборе его не будет", - приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

Напомним, что в сети появилось интимное видео с участием 32-летнего Дзюбы, который мастурбировал на камеру.

В ноябре сборная России проведет товарищеский поединок с командой Молдавии (12 ноября), а также матчи Лиги наций УЕФА со сборными Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

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