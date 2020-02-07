Черчесов объяснил, почему переход Соболева в "Спартак" позитивно отразится на его перспективах в сборной России

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Черчесов объяснил, почему переход Соболева в "Спартак" позитивно отразится на его перспективах в сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов считает, что аренда нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева в "Спартаке" - это плюс для национальной команды.

"Обменялись мнениями с Леонидом Арнольдовичем Федуном по поводу перехода. Я сказал прямо: для сборной это хорошо. Парень оказывается в более серьёзной конкурентной среде, в клубе статусом выше. Где принято ставить серьёзные задачи - выиграть чемпионство, Кубок. В такой обстановке качества проявляются быстрее и нам будет проще правильно футболиста оценить. Для сборной это плюс. А как Соболев себя проявит в "Спартаке" и насколько поможет клубу, покажет время", - сказал Черчесов.

"Спартак" на прошлой неделе арендовал 22-летнего футболиста до конца сезона с правом выкупа.

В первой части сезона в составе "Крыльев Советов" Соболев забил 10 голов и сделал 3 ассиста в 19 матчах.

Не пропустите: Соболев перешёл в "Спартак", несмотря на более выгодные условия в "Крыльях Советов". | http://soccernews.ru
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