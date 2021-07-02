Черчесов объяснил, почему сам не подал в отставку после вылета сборной России с Евро-2020

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он до сих пор руководит национальной командой.

С Евро-2020 россияне вылетели по итогам группового этапа, заняв последнее место в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией.

"Как бы спокойно сформулировать по поводу отставки... Чтобы это было правильно понято. Во-первых, мы занимаемся непростым государственным делом. С первой секунды вступления на должность я считаю её государственной. Меня сюда никто не приглашал - в моём понимании, может, я немного старой школы, но это назначение, которое не обсуждается. Это приказ к исполнению. Это раз.

Я не думал, что буду когда-либо тренировать сборную. Не то, что я нацеливался или мечтал, но, если тебя зовут, надо дать добро, что я готов. Выражаясь военным языком, каждый солдат своей страны. Мне дали задание - я его выполняю. Уже пять лет. По поводу отставки и любых других громких фраз - у журналистов такая работа. Возможно, кто-то думает, что я импульсивный и эмоциональный - может быть. Но я не могу таким быть на своей должности. Надо сначала выдохнуть и спокойно ко всему прийти. А об отставке мы спокойно и по-деловому поговорим.

Я могу ошибаться и говорить эпитетами, но это государственная должность. детального разговора с моим руководителем у нас не было. Сказать "спасибо, до свидания" можно, а сказать "спасибо, а кто это дальше будет делать" - уже сложнее. Мы не в песочнице играем. Давайте все успокоимся. Мы попали на большой турнир, который мы считали нашим чемпионатом Европы. Нам нужно было на него выйти, как и на домашний чемпионат мира. Мы это сделали", - сказал Черчесов.

Не пропустите: Актёр Назаров эпично спародировал Черчесова. | http://soccernews.ru