Черчесов объяснил, почему Смолов не включен в заявку на Евро
Фото: инстаграм Смолова/Автор неизвестен
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему форвард "Локомотива" Федор Смолов был включен всего лишь в резервный список сборной России на чемпионат Европы.
"Мы видим теми же глазами, что и вы. Во втором круге он забил несколько хороших голов. В последних играх он выглядел уже не так ярко. У нас в нападении три игрока — Дзюба, Заболотный, Соболев. Они также играют в чемпионате России, также забивают, приносят пользу своим командам. Самое главное, что они все время были у нас в обойме, и мы не хотим ничего менять. Я слышал, что это однотипные футболисты, но это абсолютно разные футболисты, хоть рост у них примерно одинаковый. Они выполняют разные функции. Поэтому мы решили остановиться на них, а Федя включен в резервный список. Надеемся, что все будут готовы, но если что-то случится, он к нам присоединится. Тем более, что у нас есть Ионов, Черышев, Мостовой, Жемалетдинов, которые могут сыграть на позиции второго нападающего", - сказал Черчесов.
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