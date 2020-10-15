Черчесов объяснил решение выпустить Соболева в пару к Дзюбе

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Черчесов объяснил решение выпустить Соболева в пару к Дзюбе

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, зачем он выпустил Александра Соболева в пару к Артему Дзюбе в игре Лиги Наций против Венгрии (0:0).

"Ход игры продиктовал нам это решение: у нас было преимущество, было много атак через фланги и верховых передач. Если команда владеет инициативой, то есть шанс завершить атаку с двумя форвардами.

Против Турции мы не могли выставить двух нападающих, так как мы не владели инициативой. Артём и Саша впервые играли вместе. Тренерский штаб принял оправданное решение", - заявил Черчесов.

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