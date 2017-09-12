Черчесов объяснил, с чем связаны перемены в игре Кокорина

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, с чем связаны перемены в игре форварда его команды и питерского "Зенита" Александра Кокорина.

"Мы с Кокориным разговаривали, и он прекрасно знает, над чем надо было подумать и поработать. Результаты мы видим. Я не говорю, что это из-за моего разговора. Пришел новый тренер, появились новые партнеры. Он женился, ребенок появился, и, возможно, это его чуть-чуть сподвигло.

Наша задача - ничего не пропускать, тем более я знаю Сашу. Наконец-то он играет на той позиции, на которой привык играть, и получает большее удовольствие, приносит больше пользы команде. У нас он тоже пару раз играл на фланге, желание у него было, а пользы - не так много, как хотелось бы. Поэтому все вкупе дает результат. Мы рады, что он - в хорошей форме, и надеемся, что дальше так и продолжит", - цитирует 54-летнего специалиста Спорт-FM.

Напомним, "Зенит" продлит контракт с Кришито. | soccernews.ru