Черчесов объяснил свое решение заменить Гильерме в перерыве матча с Сербией
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил поменять голкипера "Локомотива" Гильерме в перерыве встречи с Сербией в Лиге Наций (0:5).
"Бывают такие матчи, когда у вратаря не получается. Дали ему отдохнуть и прийти в себя. Почему я должен жалеть об этом?
Видите, я же перед вами сижу, не он. Поэтому, если вратарь не выручил, значит, он не выручил. Я же не сказал, что он ошибался. Я сказал, что он не выручил. Это совершенно разные вещи.
Это наш вратарский сленг, может, вам это непонятно", - передает слова Черчесова "Матч ТВ".
В ноябре команда сыграла вничью с Молдовой в товарищеском матче, а также уступила Турции и Сербии в Лиге Наций.
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