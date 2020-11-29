Черчесов объяснил свои резкие высказывания в адрес некоторых игроков сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему так резко высказывался в адрес некоторых игроков национальной команды в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, специалист раскритиковал форварда ЦСКА Федора Чалова и братьев Миранчуков. После этих высказываний ЦСКА в официальном заявлении ответил Черчесову.

"Определенный посыл мне удалось сделать во время телеинтервью. Пускай и чересчур эмоционально, но я постарался сделать так, чтобы все поняли, что футбол не обманешь. Для того чтобы двигаться вперед, каждый из нас должен хорошо понимать, кто он, что из себя представляет и на каком месте находится. Ни в коем случае нельзя себя недооценивать, но и переоценка своих возможностей сильно вредит общему делу. Найти правильный баланс - это и есть одна из главных совместных задач тренерского штаба и футболистов", - цитируют Черчесова "РИА Новости".

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