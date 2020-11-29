Черчесов объяснил свои резкие высказывания в адрес некоторых игроков сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему так резко высказывался в адрес некоторых игроков национальной команды в эфире телеканала "Матч ТВ".
Напомним, специалист раскритиковал форварда ЦСКА Федора Чалова и братьев Миранчуков. После этих высказываний ЦСКА в официальном заявлении ответил Черчесову.
"Определенный посыл мне удалось сделать во время телеинтервью. Пускай и чересчур эмоционально, но я постарался сделать так, чтобы все поняли, что футбол не обманешь. Для того чтобы двигаться вперед, каждый из нас должен хорошо понимать, кто он, что из себя представляет и на каком месте находится. Ни в коем случае нельзя себя недооценивать, но и переоценка своих возможностей сильно вредит общему делу. Найти правильный баланс - это и есть одна из главных совместных задач тренерского штаба и футболистов", - цитируют Черчесова "РИА Новости".
Не пропустите: Черчесов ответил на обвинения Газизова в травме Соболева. | http://soccernews.ru
главное
-
"Наполи" выйдет на матч против "Ромы" в комплекте формы в честь Марадоны
-
В "Спартаке" рассказали, как будут распределяться обязанности между Газизовым и Поповым
-
Беспредел арбитров, характер "Реала", очередное поражение Зидана: "сливочные" не взяли очков в 11 туре Ла Лиги в матче против "Алавеса"
-
Черчесов отреагировал на обвинения Федуна по травме Соболева в сборной
-
Уткин: "Черчесов думает, УЕФА наказывает за оскорбление достойного человека. Но они наказывают исключительно за слово "пидорас"
Лента новостей
-
Президент "Урала" высказался о победном матче с "Сочи"
-
Жамалетдинов заявил, что "Уфа" провела один из лучших матчей в сезоне
-
"Уфа" забила четыре безответных гола "Тамбову"
-
Соболев высказался о конфликте между Федуном и Черчесовым из-за его травмы
-
Директор "Сочи" Рубашко высказался о поражении от "Урала"
-
Черчесов заявил, что не жалеет о невызове Дзюбы
-
Форвард "Спартака" Понсе почтил память Диего Марадоны
-
"Енисей" минимально обыграл "Текстильщик" в 25-м туре ФНЛ
-
"Наполи" выйдет на матч против "Ромы" в комплекте формы в честь Марадоны
-
В "Удинезе" сообщили о вспышке коронавируса
-
Черчесов объяснил свои резкие высказывания в адрес некоторых игроков сборной России
-
Радимов: "Кокорин не вписывается совершенно в игру "Спартака"
-
Кокорин рассказал о своем отношении к "Зениту"
-
"Урал" на последних минутах матча обыграл "Сочи"
-
Голкипер "Локомотива" Коченков прокомментировал результат матча с "Ахматом"
-
В "Спартаке" рассказали, как будут распределяться обязанности между Газизовым и Поповым
-
1
Беспредел арбитров, характер "Реала", очередное поражение Зидана: "сливочные" не взяли очков в 11 туре Ла Лиги в матче против "Алавеса"
-
Гендиректор "Аталанты" высказался о состоянии здоровья Алексея Миранчука
-
Черчесов отреагировал на обвинения Федуна по травме Соболева в сборной
-
Уткин: "Черчесов думает, УЕФА наказывает за оскорбление достойного человека. Но они наказывают исключительно за слово "пидорас"