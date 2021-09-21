Черчесов объяснил свой отказ возглавить сборную Ирака

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он не захотел тренировать национальную команду Ирака.

"Сборная Ирака вышла на меня через полчаса после моего ухода из сборной России. Я встречался с их представителем в своём кабинете в РФС. Я сказал, что не готов. Чтобы что-то начать новое, надо понять, что было сделано не так. Это решение было бы безответственным. Невозможно решать новые задачи, не проанализировав то, что было до того. Прошло два месяца - и сейчас я начинаю понимать, в какую сторону я буду двигаться в современном футболе благодаря мнениям со стороны.

Я не думал после ухода из сборной, где продолжу карьеру. Когда ты где-то работаешь, то сконцентрирован только на решении определённых задач. Сегодня могу подтвердить свои слова, что тренер сборной - государственная должность. Из прессы узнаете, где я продолжу карьеру. Всё само собой образуется", - сказал Черчесов.

Тренер покинул сборную России в июле. На посту его сменил Валерий Карпин.

Что касается сборной Ирака, то её в итоге возглавил другой экс-наставник российской национальной команды Дик Адвокат.

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