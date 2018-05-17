Черчесов объяснил свой выбор в пользу Дзюбы перед Заболотным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свой выбор между двумя форвардами своей команды - Артемом Дзюбой и Антоном Заболотным.

"Почему Дзюба, а не Заболотный? Сейчас Артем лучше себя проявляет, забивает, ведет за собой команду, чего нельзя сказать о Заболотном, который перешел в "Зенит". Антон же не показывает своих лучших качеств, хорошо, что сумел в последнем матче забить мяч. Двоих однотипных игроков вызывать посчитали неправильным", - цитирует 54-летнего специалиста официальный сайт РФС.

Напомним, Денисов готов пойти на уступки перед Черчесовым. | soccernews.ru