Черчесов объяснил свой выбор в пользу Габулова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свой выбор в пользу голкипера бельгийского "Брюгге" Владимира Габулова в качестве кандидата на поездку на Чемпионат Мира.
"Вратари - это команда в команде. Поэтому мы и подбираем соответствующих игроков, чтобы они в этой группе чувствовали себя комфортно. Многие не понимают - почему этот, почему тот.
Что касается Габулова, то, во-первых, он - вратарь хороший. Не случайно ”Брюгге” его взял, сейчас они - чемпионы. У него были кое-какие нюансы. Но в Бельгию летал Гинтарас Стауче, потом я специально полетел. В итоге мы пришли к одному и тому же выводу", - цитирует 54-летнего специалиста sport24.ru.
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