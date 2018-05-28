Черчесов объяснил свой выбор в пользу Габулова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свой выбор в пользу голкипера бельгийского "Брюгге" Владимира Габулова в качестве кандидата на поездку на Чемпионат Мира.

"Вратари - это команда в команде. Поэтому мы и подбираем соответствующих игроков, чтобы они в этой группе чувствовали себя комфортно. Многие не понимают - почему этот, почему тот.

Что касается Габулова, то, во-первых, он - вратарь хороший. Не случайно ”Брюгге” его взял, сейчас они - чемпионы. У него были кое-какие нюансы. Но в Бельгию летал Гинтарас Стауче, потом я специально полетел. В итоге мы пришли к одному и тому же выводу", - цитирует 54-летнего специалиста sport24.ru.

Напомним, "Adidas" представил эксклюзивную форму сборной России для Чемпионата Мира. | soccernews.ru