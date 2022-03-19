Черчесов объяснил успешную серию "Ференцвароша"
Фото инстаграм cherches_stanislav
Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался о результатах своей команды.
Под руководством российского тренера "зелёные орлы" не проигрывают уже восемь матчей подряд.
"Всегда хочется большего, хочется стабильности, чтобы не допускали провалов. Было непросто первое время - то коронавирус, то травмы, то дисквалификации. Последнее время всё стабильно, все на месте, отсюда результаты и восемь матчей без поражений. Настрой был рабочим с первого дня - другое дело, что его нужно было корректировать. Когда у тебя нет 13 игроков в первые недели работы, то всё не так просто становится.
Мы делали всё возможное, но не всегда находили оптимальные решения. Сейчас всё лучше. Очковый запас - это хорошо, но игр ещё много. Ждём, как сыграют в этом туре наши ближайшие преследователи из "Академии Пушкаша". Всё зависит от нас. Как мы этот отрыв получили, так мы можем его и растерять. Матчи идут сложно, всё плотно", - сказал Черчесов.
Не пропустите: "Ференцварош" Черчесова добился третьей победы подряд. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фехервар
|30
|71
|2
|Ференцварош
|30
|64
|3
|МТК
|30
|57
|4
|Дебрецен ВСК
|30
|54
|5
|Пакши СЕ
|30
|51
|6
|Уйпешт
|30
|51
|7
|Диошдьор ВТК
|30
|48
|8
|Дьор ЕТО
|30
|38
|9
|Кечкемет ТЕ
|30
|38
|10
|Puskás FC
|30
|35
|11
|Пекши МФК
|30
|31
|12
|Нийредихаза Спартакус
|30
|30
|13
|Гонвед
|30
|28
|14
|Сомбатели Халадаш
|30
|25
|15
|Палхалма СЕ
|30
|22
|16
|Папа
|30
|19