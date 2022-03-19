Черчесов объяснил успешную серию "Ференцвароша"

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Черчесов объяснил успешную серию "Ференцвароша"

Фото инстаграм cherches_stanislav

Наставник "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался о результатах своей команды.

Под руководством российского тренера "зелёные орлы" не проигрывают уже восемь матчей подряд.

"Всегда хочется большего, хочется стабильности, чтобы не допускали провалов. Было непросто первое время - то коронавирус, то травмы, то дисквалификации. Последнее время всё стабильно, все на месте, отсюда результаты и восемь матчей без поражений. Настрой был рабочим с первого дня - другое дело, что его нужно было корректировать. Когда у тебя нет 13 игроков в первые недели работы, то всё не так просто становится.

Мы делали всё возможное, но не всегда находили оптимальные решения. Сейчас всё лучше. Очковый запас - это хорошо, но игр ещё много. Ждём, как сыграют в этом туре наши ближайшие преследователи из "Академии Пушкаша". Всё зависит от нас. Как мы этот отрыв получили, так мы можем его и растерять. Матчи идут сложно, всё плотно", - сказал Черчесов.

Не пропустите: "Ференцварош" Черчесова добился третьей победы подряд. | http://soccernews.ru
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