Черчесов объяснил выбор состава сборной России на Евро-2020
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил убрать из заявки национальной команды Андрея Лунева, Романа Евгеньева и Илью Самошникова.
"Мы прилетели в Новогорск. На сборе мы проделали ту работу, которую планировали. Погода сопутствовала, поля - "пушка", ребятам было сложно.
Вопрос по Лунёву? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера - Юрий Дюпин и Антон Шунин - провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества.
Самошников? Вопрос с ним решился сам по себе, на предпоследней тренировке он потянул мышцу бедра и выпал на 7-10 дней, а что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим, и он будет в сборной. Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила, вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет", - пояснил Черчесов.
С итоговой заявкой национальной сборной на Евро-2020 можно ознакомиться здесь.
На групповом этапе турнира россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.
Не пропустите: Сафонов прокомментировал свой дебют за сборную России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Генсек УЕФА высказался о возможном исключении "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса" из Лиги Чемпионов
-
Календарь матчей сборной России на Евро-2020
-
"Атлетико" интересуется воспитанником "Барселоны"
-
Официально: ван Боммел - новый главный тренер "Вольфсбурга"
-
Сборная Бельгии назвала финальный состав на Евро-2020
-
Киевское "Динамо" продлило контракт с Луческу
-
Дания не сделает исключения для въезда российских болельщиков во время Евро-2020
-
Ольга Бузова объявила, что станет футбольным арбитром на Евро-2020
-
Официально: Эмерсон вернулся в "Барселону"
-
"Шахтёр" нацелился на защитника "Галатасарая"
-
Сборная Турции опубликовала итоговую заявку на Евро-2020
-
1
Украинец Ярмоленко может оказаться в "Спартаке"
-
Черчесов объяснил выбор состава сборной России на Евро-2020
-
СМИ узнали о планируемой встрече Анчелотти и Рамоса
-
Дешам оценил шансы Канте стать обладателем "Золотого мяча" в этом году
-
Сафонов прокомментировал свой дебют за сборную России
-
"Эвертон" рассматривает 6 тренеров, один из них - Джеррард
-
Опубликована итоговая заявка сборной России на Евро-2020
-
ПСЖ определился с будущим арендованного Мойсе Кина
-
"Локомотив" продлил контракт с 20-летним полузащитником