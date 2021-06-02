Черчесов объяснил выбор состава сборной России на Евро-2020

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Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил убрать из заявки национальной команды Андрея Лунева, Романа Евгеньева и Илью Самошникова.

"Мы прилетели в Новогорск. На сборе мы проделали ту работу, которую планировали. Погода сопутствовала, поля - "пушка", ребятам было сложно.

Вопрос по Лунёву? Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера - Юрий Дюпин и Антон Шунин - провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, он уже обживается и проявляет лучшие качества.

Самошников? Вопрос с ним решился сам по себе, на предпоследней тренировке он потянул мышцу бедра и выпал на 7-10 дней, а что касается Евгеньева, то Роман хорошо работал, но есть вопросы, которые мы решим, и он будет в сборной. Ребята предупреждены, что будут с нами тренироваться до начала турнира. Жизнь нас уже научила, вечером засыпает игрок здоровый, а утром уже нет", - пояснил Черчесов.

С итоговой заявкой национальной сборной на Евро-2020 можно ознакомиться здесь.

На групповом этапе турнира россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

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