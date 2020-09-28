Черчесов объяснил вызов Соболева в сборную России

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал вызов нападающего "Спартака" Александра Соболева на ближайшие матчи.

"Между сборами был огромный перерыв почти в девять месяцев. Когда такие паузы, чувства утрачиваются. Сейчас мы Соболева вызвали, он органично влился как персона. Теперь задача - почувствовать себя как футболист. Тогда реально сможем оценить, чтобы это не было легкомысленно.

Также стоит отметить еще один момент. По новому лимиту на легионеров сейчас на поле может быть восемь иностранцев, кто-то из россиян станет играть чуть меньше. Если в "Спартаке" четыре форварда высокого уровня, то и Соболев не всегда выходит с первых минут.

Вмешивался ли я в конфликт Соболева и Артема Дзюбы? Нет. Ни слова не сказал ни одному, ни второму. Это их дело. Это тот случай, когда третий лишний. Ни с кем из них не разговаривал", - заявил Черчесов.

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