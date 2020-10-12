Черчесов объяснил замену Антона Миранчука в матче с Турцией

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Черчесов объяснил замену Антона Миранчука в матче с Турцией

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он решил заменить полузащитника Антона Миранчука в игре Лиги Наций против Турции.

"Миранчук получил болезненный удар, когда забивал. Гематому увидели в перерыве. Ход игры показывал, что надо укреплять середину. Мы его поменяли. Он забил хороший гол, были великолепные моменты, были - не очень. Мы с ним об этом поговорили. Игра подсказывает определённые вещи делать - мы их и сделали", - сказал Черчесов.

Миранчук забил гол туркам на 28-й минуте, а был заменён на Юрия Газинского на 70-й минуте. 

Матч завершился ничьей 1:1, что позволило сборной России сохранить лидерство в группе 3 дивизиона B.

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