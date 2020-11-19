Черчесов объяснил замену Гильерме в перерыве матча с Сербией

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Черчесов объяснил замену Гильерме в перерыве матча с Сербией

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему решил поменять вратаря после первого тайма матча 6-го тура Лиги Наций против Сербии (0:5).

Напомним, что при счёте 0:4 на поле вместо Гильерме вышел Сослан Джанаев.

"Неудачно тайм сыграл, ни разу не выручил. Потому и поменяли. Такие таймы бывают у каждого вратаря", - пояснил Черчесов.

Разгромное поражение от сербов не позволило сборной России сохранить лидерство в группе Лиги Наций. Команда опустилась на второе место и не вышла в дивизион А.

Не пропустите: Черчесов высказался о возможной отставке после поражения от Сербии. | http://soccernews.ru
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