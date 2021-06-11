Черчесов объяснил замену Мостового на Евгеньева в заявке сборной России

Фото инстаграм Станислава Черчесова

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему вместо вингера Андрея Мостового в национальную команду вызвали центрального защитника Романа Евгеньева.

Напомним, что игрок "Зенита" выбыл из заявки в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией.

"Самошников до сих пор травмирован, поэтому Евгеньева заявили", - объяснил Черчесов.

Россияне сыграют на групповом этапе Евро с Бельгией, Финляндией и Данией.

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