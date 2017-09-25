Черчесов объявил состав сборной России на матчи против Южной Кореи и Ирана
Главный тренер сборной России Санислав Черчесов определился с составом своей команды на ее ближайшие товарищеские матчи против национальных команд Южной Кореи и Ирана.
Список вызванных игроков выглядит следующим образом:
вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал"), Андрей Лунев ("Зенит");
защитники - Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче");
полузащитники - Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все - "Зенит"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Константин Рауш ("Кельн"), Александр Самедов ("Спартак"), Евгений Чернов ("Тосно");
нападающие - Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - "Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар").
Не пропустите: анонс 10-го тура турнира прогнозов. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Итоги и символическая сборная 6-го тура АПЛ
-
Москва в ожидании большого футбола: "Спартак" ждет в гости "Ливерпуль"
-
Новая классика Лиги Чемпионов: дортмундская "Боруссия" принимает мадридский "Реал"
-
Свести старые счеты: "Монако" принимает "Порту"
-
За лидерство группы F: "Манчестер Сити" принимает донецкий "Шахтер"
Лента новостей
-
Моуринью высоко отозвался о ЦСКА
-
Измайлов покинул "Арарат"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров
-
Шевченко похвалил Альваро Морату
-
"Лас Пальмас" будет тренировать Валерон
-
Моуринью попросил продлить контракты с двумя игроками
-
Ярмоленко мог оказаться в "Реале"
-
Тигиев вернется на поле в апреле следующего года
-
"Реал" может расстаться с одним из своих звездных игроков и приобрести Дибалу
-
Наставник "Спортинга" определился со способом нейтрализации Месси
-
Неймар готов сыграть с "Баварией"
-
Павлюченко: "В России есть футболисты, которые могут играть в Германии, Англии, Испании"
-
Гвардиола рассказал, какие указание он дал мальчику, подававшему мячи в игре против "Кристал Пэлас"
-
Ракитич: "Возможно, вновь сыграю с Неймаром в одной команде"
-
Зидан сравнил Каземиро с двумя великими французами
-
Павлюченко назвал слагаемые удачной игры против "Ливерпуля"
-
Дракслер назвал лучшего игрока планеты в игре один в один
-
Кавани может перебраться в Ла Лигу
-
"Ливерпуль" рассматривает вариант с продажей Коутиньо уже в январе
-
Симонян: "Вызывает беспокойство игра "Спартака" в обороне"