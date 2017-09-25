Черчесов объявил состав сборной России на матчи против Южной Кореи и Ирана

Теги станислав черчесовроссия

Черчесов объявил состав сборной России на матчи против Южной Кореи и ИранаГлавный тренер сборной России Санислав Черчесов определился с составом своей команды на ее ближайшие товарищеские матчи против национальных команд Южной Кореи и Ирана.

Список вызванных игроков выглядит следующим образом:

вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал"), Андрей Лунев ("Зенит");

защитники - Виктор Васин (ЦСКА), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба - "Рубин"), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба - "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"); 

полузащитники - Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все - ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все - "Зенит"), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все - "Локомотив"), Магомед Оздоев ("Рубин"), Константин Рауш ("Кельн"), Александр Самедов ("Спартак"), Евгений Чернов ("Тосно"); 

нападающие - Антон Заболотный ("Тосно"), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба - "Зенит"), Федор Смолов ("Краснодар"). 

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