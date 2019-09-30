Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Кипром и Шотландией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с заявкой национальной команды на матчи квалификации Евро-2020 против Кипра и Шотландии.

Вратари: Маринато Гильерме ("Локомотив"), Сослан Джанаев ("Сочи"), Андрей Лунев ("Зенит");

Защитники: Максим Беляев ("Арсенал" Тула), Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Фёдор Кудряшов ("Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семёнов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков ("Ростов");

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба - "Локомотив"), Александр Головин ("Монако"), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев (все - "Зенит"), Алексей Ионов ("Ростов"), Денис Черышев ("Валенсия");

Нападающие: Артём Дзюба ("Зенит"), Николай Комличенко ("Млада Болеслав"), Фёдор Смолов ("Локомотив").

Напомним, что сборная России 10 октября примет Шотландию в "Лужниках", а через три дня сыграет в гостях с Кипром.

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